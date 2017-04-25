عاجل.. اختفاء أول امرأة تتولى منصب "العمدة" بالشرقية في ظروف غامضة وأشقائها يكشفون تفاصيل مثيرة ويرسلون استغاثة ومناشدة للداخلية

سمر العشري

في ظروف غامضة، اختفت ناهد لاشين أول امرأة تتولى منصب العمودية رسمياً بالشرقية، وقامت أسرة لاشين المختفية، بتحرير محضر اليوم الثلاثاء بمركز شرطة كفر صقر، بالرغم من أنها قد اختفت منذ شهر تقريباً.

وأشار أحد أشقائها إلى تعرض شقيقته لأعمال سحر قبيل اختفائها، حيث بدت تظهر عليه تصرفات مريبة وغير متزنة في مرحلة ما قبل الاختفاء، وقام زوجها وأشقائها بعرضها على بعض المشايخ، وأكدوا أنها تخضع لسحر تم عمله لها، وناشد أقاربها وزير الداخلية ورجال الأمن بتكثيف الجهود للبحث عنها ومعرفة مصيرها.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، ، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هشام خطاب، يفيد بقيام “محمد علي” زوج “ناهد عبد الحميد لاشين” 39 عامًا، من قرية “حانوت” التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بالتبليغ عن اختفاء زوجته منذ شهر، وتم تحرير محضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

المصدر : مصر فياف