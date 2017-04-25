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المجلس الرئاسي الليبي يعيد تشكيل جهاز المخابرات الليبية

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المجلس الرئاسي الليبي يعيد تشكيل جهاز المخابرات الليبية المجلس الرئاسي الليبي يعيد تشكيل جهاز المخابرات الليبية

مصراوي Masrawy

المجلس الرئاسي الليبي

طرابلس- (أ ش أ):

أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرار رقم " 391 "، بتكليف العميد عبدالقادر على التهامي، نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، والعميد عبدالمجيد عمر الضبع، نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون العامة.

وذكرت بوابة "أفريقيا" مساء الثلاثاء، أن القرار الصادر اليوم الثلاثاء أشار إلي أن نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية هو المكلف، بمهام رئيس الجهاز إلي حين تسمية رئيسه.

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مصراوي Masrawy

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