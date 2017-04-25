الخارجية الأمريكية: نشعر بـ"قلق عميق" بسبب القصف التركي في سوريا والعراق

(أ ف ب):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" إزاء الضربات الجوية التركية التي استهدفت قوات كردية في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسمها مارك تونر: "نشعر بقلق عميق حيال شن تركيا ضربات جوية في وقت سابق اليوم في شمال سوريا وشمال العراق من دون تنسيق مناسب سواء مع الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الأوسع لهزيمة داعش". وأضاف "لقد عبرنا عن هذا القلق للحكومة التركية مباشرة".