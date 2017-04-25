أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: نشعر بـ"قلق عميق" بسبب القصف التركي في سوريا والعراق

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: نشعر بـ"قلق عميق" بسبب القصف التركي في سوريا والعراق الخارجية الأمريكية: نشعر بـ"قلق عميق" بسبب القصف التركي في سوريا والعراق

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية الأمريكية

(أ ف ب):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" إزاء الضربات الجوية التركية التي استهدفت قوات كردية في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسمها مارك تونر: "نشعر بقلق عميق حيال شن تركيا ضربات جوية في وقت سابق اليوم في شمال سوريا وشمال العراق من دون تنسيق مناسب سواء مع الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الأوسع لهزيمة داعش". وأضاف "لقد عبرنا عن هذا القلق للحكومة التركية مباشرة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب

نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب