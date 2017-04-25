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وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل أنقرة

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وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل أنقرة وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل أنقرة

مصراوي Masrawy

وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل أنقرة

تل أبيب - (د ب أ):
وصل وفد إسرائيلي يضم مسؤولين كبارًا من وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات في إطار التعاون المستمر بين البلدين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحادثات ستتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط مجال الأعمال بين إسرائيل وتركيا.

ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية، لم تكشف عن هويتها، قولها إن وفداً كبيراً من رجال الأعمال الإسرائيليين سيزور تركيا بعد حوالي أسبوعين.

كان قد تم تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل في أواخر شهر يونيو الماضي ، وتسمية كل منهما سفيرا لها لدى الطرف الآخر لأول مرة بعد 6 سنوات.

وتوترت العلاقات بين البلدين إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مرمرة" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتله تسعة نشطاء أتراك في المياه الدولية.

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مصراوي Masrawy

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