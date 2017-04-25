أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أولاند يدعو إلى التعبئة ضد لوبان في الجولة الثانية

Google+ Print
أولاند يدعو إلى التعبئة ضد لوبان في الجولة الثانية أولاند يدعو إلى التعبئة ضد لوبان في الجولة الثانية

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

باريس - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى التعبئة ضد مارين لوبان المرشحة الرئاسية لليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.

يشار إلى أن لوبان جاءت في المركز الثاني بعد إيمانويل ماكرون، المرشح المستقل المنتمي إلى يسار الوسط، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت، أول أمس الأحد، وبذلك تأهل الاثنان للجولة الفاصلة المزمع إجراؤها في السابع من مايو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن أولاند قال أمام صحفيين إن الكل ركز نظره فقط على أن ماكرون جاء في المقدمة في الجولة الأولى، وأضاف :" وقد نسوا أن مارين لوبان في النهاية هي من تخوض انتخابات الإعادة، وهذه ليست مسألة صغيرة أن يكون اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

وتابع أولاند حديثه في مدينة لافال شمال غرب فرنسا قائلا:" أعتقد أنه ينبغي أن نكون في غاية الجدية والاحتشاد، وأن نفكر أنه لم يتم إنجاز شيء بعد لأنه يجب كسب التصويت".

واختتم أولاند تصريحاته بالقول إن" الأمر يتعلق بإضعاف الجبهة الوطنية قدر الإمكان".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب

نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب