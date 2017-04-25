أولاند يدعو إلى التعبئة ضد لوبان في الجولة الثانية

باريس - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى التعبئة ضد مارين لوبان المرشحة الرئاسية لليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.

يشار إلى أن لوبان جاءت في المركز الثاني بعد إيمانويل ماكرون، المرشح المستقل المنتمي إلى يسار الوسط، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت، أول أمس الأحد، وبذلك تأهل الاثنان للجولة الفاصلة المزمع إجراؤها في السابع من مايو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن أولاند قال أمام صحفيين إن الكل ركز نظره فقط على أن ماكرون جاء في المقدمة في الجولة الأولى، وأضاف :" وقد نسوا أن مارين لوبان في النهاية هي من تخوض انتخابات الإعادة، وهذه ليست مسألة صغيرة أن يكون اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

وتابع أولاند حديثه في مدينة لافال شمال غرب فرنسا قائلا:" أعتقد أنه ينبغي أن نكون في غاية الجدية والاحتشاد، وأن نفكر أنه لم يتم إنجاز شيء بعد لأنه يجب كسب التصويت".

واختتم أولاند تصريحاته بالقول إن" الأمر يتعلق بإضعاف الجبهة الوطنية قدر الإمكان".