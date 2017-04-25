في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب.. السيسي يزور أنفاق قناة السويس

كتب - عبد الله قدري:

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، أنفاق قناة السويس، وذلك في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بالإسماعلية.

وافتتح الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​