سلمى رشيد تزور الأطفال مرضى السرطان

بلباس تقليديّ وابتسامة معتادة, زارت نجمة أراب أيدول في نسخته الأخيرة، سلمى رشيد، مستشفى ابن رشد للأطفال المصابين بالسرطان، الكائن في مدينة الدار البيضاء؛ وذلك بالموازاة مع الحفلة الخيريّة التي نظّمت لفائدة أطفال المستشفى. وقد التقطت سلمى صوراً تذكاريّة عديدة مع أطفال المستشفى الذين رحّبوا بسلمى ترحيباً بدا جليّاً في سلامهم والبسمة الظاهرة على وجوههم، رغم المرض وآلامه. وقد عبّرت سلمى رشيد لـ » سيدتي نت « عن فرحتها وسعادتها لقدرتها على زرع البسمة والفرح في قلوب الأطفال، مشدّدة على أنّها تحمل حبّاً كبيراً للأطفال، لا سيّما من يعانون من أمراض واحتياجات خاصّة". تجدر الاشارة إلى أنّ سلمى رشيد كانت قد عيّنت سفيرة منظمة The Miracle World Foundation of Down Syndrome في الشرق الأوسط، وهي منظمة تُعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة والذي يُعانون من إعاقات خلقية، ومقرّها في الولايات المتحدة، ولها فروع في الرياض، فيما المرتقب أن تفتح أبوابها في الدار البيضاء. وبهذا، تكون سلمى رشيد أو سندريللا أراب أيدول ـ كما يلقبها معجبوها ـ قد أتمّت أوّل مهمة لها كسفيرة بنجاح.