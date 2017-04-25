السيسي: «أسرة عايزة 10 آلاف في الشهر بتاخد 300 جنيه.. هو ده حال مصر»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الاقتصادية صعبة للغاية، وهناك سوء في كافة الخدمات، مستكملًا: «أسرة عايزة 10 آلاف في الشهر بتاخد 300 جنيه.. قولولي هتتعلم إزاي وهتاكل إزاي وهتشرب إزاي؟ هو ده حال مصر».

أضاف السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية: «عندنا سوء خدمات، لازم نواجه حقيقتنا، ونغير واقعنا، ونبني بلدنا».

تابع: «دخل مصر كله كام؟ موازنتها كام؟ الموازنة كلها لا تُصرف على مصر، حتى لو كانت تريليون جنيه، دول يعني 60 مليون دولار، في دول عُشرنا وموازنتها أكبر مننا».