السيسي: «مش هنقعد على خراب البلد.. والمصريين على قدر التحدي»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم «اتخاذ إجراءات صعبة بهدف تحقيق التنمية في البلاد، وستشعرون بذلك مستقبلًا».

وأضاف السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية، «كان سهل عليّا وألطف إني مأخدش إجراءات الإصلاح الحقيقية.. رئيس الوزراء وكل المسئولين قالولي بلاش، لكن أنا قولت هنقعد على خرابها يعني؟ عشان الشعبية والكلام اللي بيقوله ده، لا والله.. لنقعد على عمارها يا منقعدش أبدًا».

وتابع: «المصريين كانوا على قدر التحدي، عشان نبقى أفضل، وحياتنا أحسن، وهنشوف التمن، وإحنا مش بنبيع الوهم للناس، وإحنا بنحاول نكون صادقين وشرفاء».