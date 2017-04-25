أخبار عاجلة

لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
قاض عراقي: القذافي حاول تهريب صدام حسين من سجنه -
اسأل الرئيس - السيسي معاتباً وزير الداخلية على "فتاة عربة البرجر"لا خدتوا المليون جنيه ولا منعتوهم" -
جنسية تُدخلك إلى 127 دولة من دون فيزا، فما سعرها؟ -
شاهد| «السيسي» يوجه رسالة قوية لوزير الداخلية أمام الحضور بشأن فتاتين «البرجر» -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ديبورتيفو لاكورونا» في «الليجا» -
موراتا في مقدمة الريال أمام لاكورونا -
جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الرئيس لأهالي سيناء: «متزعلوش.. التدقيق حول الجنسية لمصلحتكم»

Google+ Print
الرئيس لأهالي سيناء: «متزعلوش.. التدقيق حول الجنسية لمصلحتكم» الرئيس لأهالي سيناء: «متزعلوش.. التدقيق حول الجنسية لمصلحتكم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه لا يجب على أهالي سيناء الغضب بشأن التحقق والتدقيق حول الجنسية وتمليك الأراضي في سيناء، مضيفا:«متزعلوش الموضوع ده لمصلحتكم».

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني،:«الأجهزة الأمنية تريد الأطمئنان والتأكد من جنسية المتواجدين بسيناء، افتكروا اللي حصل السنين اللي فاتت بعد ما تم إعطاء الجنيسة لناس مش من أهالي سيناء، متزعلوش من التحقق فالهدف منه أن تكون الأرض أرضكم ومحدش يقدر يمسها».

وتابع: «حساسية الوضع في سيناء تثير صعوبات في الإجراءات الإدارية الخاصة بأهلها، ولدينا خريطة شاملة لمصر، يوجد بها كل المواني التي تحتاج تطوير سوا من الدولة أو القطاع الخاص، ممكن ناخد قرار في موضوع دلوقتي بس هياخد سنين عشان نقدر ننفذه ليس تباطئ من ولكن الإجراءات تأخذ وقت وتنسيق».


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"