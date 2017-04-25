الرئيس لأهالي سيناء: «متزعلوش.. التدقيق حول الجنسية لمصلحتكم»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يجب على أهالي سيناء الغضب بشأن التحقق والتدقيق حول الجنسية وتمليك الأراضي في سيناء، مضيفا:«متزعلوش الموضوع ده لمصلحتكم».

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني،:«الأجهزة الأمنية تريد الأطمئنان والتأكد من جنسية المتواجدين بسيناء، افتكروا اللي حصل السنين اللي فاتت بعد ما تم إعطاء الجنيسة لناس مش من أهالي سيناء، متزعلوش من التحقق فالهدف منه أن تكون الأرض أرضكم ومحدش يقدر يمسها».

وتابع: «حساسية الوضع في سيناء تثير صعوبات في الإجراءات الإدارية الخاصة بأهلها، ولدينا خريطة شاملة لمصر، يوجد بها كل المواني التي تحتاج تطوير سوا من الدولة أو القطاع الخاص، ممكن ناخد قرار في موضوع دلوقتي بس هياخد سنين عشان نقدر ننفذه ليس تباطئ من الحكومة ولكن الإجراءات تأخذ وقت وتنسيق».



