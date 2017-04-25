السيسي: «إنجازات كتير مش بنحب نقول عليها عشان أهل الشر»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم إنشاء مدينة ساحلية في شرق بورسعيد على مساحة 35 كيلو على البحر المتوسط، مستكملًا: «غير المساكن اللي اتبنت في جنوب سيناء».

أضاف السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية: «في إنجازات كتير وكلام مش بنحب نقوله عشان أهل الشر والله.. صحيح والله.. لازم يكون عندنا تحوط.. لما بنشاور على حاجة حلوة بيحاولوا يأذوها».

تابع: «إحنا مش هنسيب أهلنا في سيناء، دي بلدنا وإنتوا أهلنا، والحرب شرسة جدًا».

أوضح أن «مدينة رفح الجديدة لن يتم تنفيذها لعدم الاستقرار، ورغم ذلك الدولة لن تتخلى عن أهالي سيناء، ونحترم عادات وتقاليد أهلنا هناك».