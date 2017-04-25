وزير التجارة: إنشاء هيئة لتسويق الفوسفات وتصديره بالأسعار العالمية

كتبت – سحر عزام:

كشف طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إنشاء هيئة لتسويق الفوسفات المصري وذلك لبيعه بسعر منافس للسوق بدلا من تصديره للخارج بسعر أقل.

وأشار قابيل في جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء هيئة خاصة بتنمية المثلث الذهبي والذي يضم جزءًا كبيرًا من الثروة المعدنية في مصر ومن بينها الفوسفات.

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​​