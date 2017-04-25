"مؤتمر الشباب" يتصدر تويتر خلال جلسة الرئيس مع أهالي القناة وسيناء

كتب – عبد الله قدري:

اعتلى هاشتاج "مؤتمر الشباب" قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية في ذكرى تحرير سيناء.

وتفاعل المئات على الهاشتاج، حيث أثنوا على تنظيم المؤتمر، مؤكدين على أهمية تواصل السيسي مع الشباب.

وحضر الرئيس السيسي جلسة حوارية مع نحو 150 شابًا من مدن القناة وسيناء، لمناقشة مشاكل المنطقة ومقترحاتهم للتطوير.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​