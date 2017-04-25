أخبار عاجلة

لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
قاض عراقي: القذافي حاول تهريب صدام حسين من سجنه -
اسأل الرئيس - السيسي معاتباً وزير الداخلية على "فتاة عربة البرجر"لا خدتوا المليون جنيه ولا منعتوهم" -
جنسية تُدخلك إلى 127 دولة من دون فيزا، فما سعرها؟ -
شاهد| «السيسي» يوجه رسالة قوية لوزير الداخلية أمام الحضور بشأن فتاتين «البرجر» -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ديبورتيفو لاكورونا» في «الليجا» -
موراتا في مقدمة الريال أمام لاكورونا -
جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي: "لا نبيع الوهم للناس وإجراءات الإصلاح تستهدف الأفضل"

Google+ Print
السيسي: "لا نبيع الوهم للناس وإجراءات الإصلاح تستهدف الأفضل" السيسي: "لا نبيع الوهم للناس وإجراءات الإصلاح تستهدف الأفضل"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتبت – سحر عزام:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني في لن يمكنها من التقدم بالشكل المرجو، لافتًا إلى أن حجم المطلوب من الموظفين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 20%.

وأضاف الرئيس في كلمته خلال الجلسة الحوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: "كان سهل عليا وألطفل مخدش إجراءات الإصلاح الحقيقية، قولت إيه، حنقعد على خرابها يعني، عشان الشعبية والكلام الذي يقال، لا والله، لنقعد على بنائها وعمارها يا نسيبها ونمشي، لكن منقعدش أبدا على خراب بلدنا، وبالمناسبة المصريين كانوا على قدر التحدي، الإجراءات كان هدفها غد أفضل، وإحنا مبنبعش الوهم للناس، نحاول نكون صادقين وأمناء وشرفاء معكم".

وأشار الرئيس السيسي بعد ذلك إلى أن تكلفة فرصة العمل الحقيقية قبل تعويم الجنيه تتراوح ما بين 100 ألف ومليون جنيه وبعد التعويم تتراوح ما بين 200 ألف و2 مليون جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"