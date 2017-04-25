السيسي: "لا نبيع الوهم للناس وإجراءات الإصلاح تستهدف الأفضل"

كتبت – سحر عزام:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني في مصر لن يمكنها من التقدم بالشكل المرجو، لافتًا إلى أن حجم المطلوب من الموظفين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 20%.

وأضاف الرئيس في كلمته خلال الجلسة الحوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: "كان سهل عليا وألطفل مخدش إجراءات الإصلاح الحقيقية، قولت إيه، حنقعد على خرابها يعني، عشان الشعبية والكلام الذي يقال، لا والله، لنقعد على بنائها وعمارها يا نسيبها ونمشي، لكن منقعدش أبدا على خراب بلدنا، وبالمناسبة المصريين كانوا على قدر التحدي، الإجراءات كان هدفها غد أفضل، وإحنا مبنبعش الوهم للناس، نحاول نكون صادقين وأمناء وشرفاء معكم".

وأشار الرئيس السيسي بعد ذلك إلى أن تكلفة فرصة العمل الحقيقية قبل تعويم الجنيه تتراوح ما بين 100 ألف ومليون جنيه وبعد التعويم تتراوح ما بين 200 ألف و2 مليون جنيه.