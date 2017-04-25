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حجز رئيس نقطة شرطة بالشرقية لقيادته سيارة "معاقين"

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حجز رئيس نقطة شرطة بالشرقية لقيادته سيارة "معاقين" حجز رئيس نقطة شرطة بالشرقية لقيادته سيارة "معاقين"

مصراوي Masrawy

اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة أولاد صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحجز رئيس نقطة "الصوفية" التابعة للمركز، لصباح الغد؛ لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، في اتهامه بقيادة سيارة مُخصصة للمعاقين.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط النقيب "صبري.س"، رئيس نقطة "الصوفية" التابعة لمركز أولاد صقر، لقيادته السيارة رقم 59439 "ملاكي الدقهلية"، والتي تبين أنها مُخصصة طبيًّا للمعاقين.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1516 إداري أولاد صقر لسنة 2017.

وأقر الضابط "المُتهم" أمام النيابة العامة بأن السيارة ملك لإحدى قريباته، وأنه استقلها للذهاب إلى عمله خشية تأخره، فيما أمرت النيابة العامة بحجزه لصباح الغد لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، حيث وجهت له تهمة قيادة سيارة بدون رُخصة.

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