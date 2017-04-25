والدة أسمن فتاة في العالم: "إيمان بتموت.. ساعدونا"

بعد ارتفاع سعره إلى 450 جنيها..مصراوي يرصد معاناة المواطنين في البحث عن كيس دم

سعر التكييف 3 أضعاف العام الماضي.. الغلاء يسد منافذ "الطراوة" على المصريين

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بالفيديو: من هو الصحابي الذي كان يأتي الوحي في صورته ؟