حركة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى هجوم سان بطرسبورج الروسية

موسكو-(أ ش أ):

أعلنت حركة "كتيبة الإمام شامل" - المرتبطة بتنظيم "القاعدة" - مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي الذي ضرب مترو مدينة سان بطرسبورج الروسية يوم 3 أبريل الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن منظمة - سايت إنتلجنس جروب - المختصة بمتابعة أنشطة الجماعات والحركات المتطرفة في الإنترنت - أن منفذ الهجوم، الذي أودى بحياة 15 شخصًا، كان يعمل، حسب بيان "كتيبة الإمام شامل"، وفقًا لأمر من زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي.