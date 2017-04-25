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حركة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى هجوم سان بطرسبورج الروسية

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حركة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى هجوم سان بطرسبورج الروسية حركة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى هجوم سان بطرسبورج الروسية

مصراوي Masrawy

هجوم سان بطرسبورج

موسكو-(أ ش أ):
أعلنت حركة "كتيبة الإمام شامل" - المرتبطة بتنظيم "القاعدة" - مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي الذي ضرب مترو مدينة سان بطرسبورج الروسية يوم 3 أبريل الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" ، اليوم الثلاثاء، عن منظمة - سايت إنتلجنس جروب - المختصة بمتابعة أنشطة الجماعات والحركات المتطرفة في الإنترنت - أن منفذ الهجوم، الذي أودى بحياة 15 شخصًا، كان يعمل، حسب بيان "كتيبة الإمام شامل"، وفقًا لأمر من زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي.

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مصراوي Masrawy

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