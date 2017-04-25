السيسي عن سوء الخدمات في مصر: "إحنا غلابة"

كتبت – سحر عزام:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سوء الخدمات في جميع أنحاء مصر يعود لقلة الموارد، قائلا: "سوء الخدمات عشان إحنا غلابة".

وأضاف الرئيس في كلمته خلال الجلسة الحوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء: "لازم نبني ونعمر ونشتغل، الفقير معندوش غير الشغل والصبر، ولن نبيع الوهم للناس، لابد أن نصبر ونستحمل، وبقول لكل مزايد وحاقد، إحنا مش حنبيع الوهم لشعبنا، إحنا حنبني ونعمر ونبني بجد، ربنا يقوينا كلنا".

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​