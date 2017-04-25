فيديو| ثروت سويلم: لهذا السبب نمتص غضب مرتضى منصور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن نادي الزمالك من حقه اللجوء للجنة التظلمات، للحصول على حقوقه طبقًا للائحة.

وأضاف «سويلم» خلال تصريحاته مساءا ليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، أن اتحاد الكرة ليس ضعيفًا أو فاشلًا.

وتابع: "في الوقت ذاته من حق مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض السعى لحصول ناديه على البطولات، لكنه ليس من حقه التجاوز مع أعضاء الجبلاية".

وأشار إلى أن رئيس القلعة البيضاء، يبحث عن حقوقه، لكن اللوائح لن تمنحه ما يطلبه بشأن إعادة مباراة مصر المقاصة، وهو ما يدفعنا لامتصاص غضبه، حرصًا على مسابقة الدوري العام.