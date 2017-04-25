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فيديو| ثروت سويلم: لهذا السبب نمتص غضب مرتضى منصور

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فيديو| ثروت سويلم: لهذا السبب نمتص غضب مرتضى منصور فيديو| ثروت سويلم: لهذا السبب نمتص غضب مرتضى منصور

التحرير

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أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن نادي من حقه اللجوء للجنة التظلمات، للحصول على حقوقه طبقًا للائحة.

وأضاف «سويلم» خلال تصريحاته مساءا ليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، أن اتحاد الكرة ليس ضعيفًا أو فاشلًا.

وتابع: "في الوقت ذاته من حق ، رئيس النادي الأبيض السعى لحصول ناديه على البطولات، لكنه ليس من حقه التجاوز مع أعضاء الجبلاية".

وأشار إلى أن رئيس القلعة البيضاء، يبحث عن حقوقه، لكن اللوائح لن تمنحه ما يطلبه بشأن إعادة مباراة المقاصة، وهو ما يدفعنا لامتصاص غضبه، حرصًا على مسابقة الدوري العام.

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التحرير

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