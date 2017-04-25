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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: من الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات

عاطفياً: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة وبنائها على صخور الثقة المتبادلة

صحياً: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : اب حظ

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