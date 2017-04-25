حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: يشير هذا اليوم الى بلبلة مهنية يكون لأحد الزملاء دور فيها، لكنها سرعان ما تزول، وتثبت للجميع أنك صاحب نية صافية وقلب طيب



عاطفياً: إنتبه لما ينقل اليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف والقلق



صحياً: خذ قسطاً وافياً من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : اب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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