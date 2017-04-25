أخبار عاجلة

فيديو| ثروت سويلم: لهذا السبب نمتص غضب مرتضى منصور -
مؤتمر الشباب - السيسي: "هنقعد على خرابها يعني .. يانقعد على بنائها يانسيبها ونمشي" -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مؤتمر الشباب - السيسي: النمو السكاني المتزايد يعوق توفير فرص عمل للشباب -
مؤتمر الشباب - رئيس الوزراء : طرحنا عدد من المزايدات وننشئ شركات لتحقيق أكبر إستغلال من الثروات -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: يشير هذا اليوم الى بلبلة مهنية يكون لأحد الزملاء دور فيها، لكنها سرعان ما تزول، وتثبت للجميع أنك صاحب نية صافية وقلب طيب

عاطفياً: إنتبه لما ينقل اليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف والقلق

صحياً: خذ قسطاً وافياً من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : اب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى