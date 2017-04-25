حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أجواء العمل الجيّدة ضرورية، ذلك بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، ولا تلتفت إلى من يحاولون وضع العصي في الدواليب



عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً، فاستفد من ذلك قدر المستطاع



صحياً: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : اب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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