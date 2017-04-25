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مدرب كريستال بالاس: حققت أفضل سلسلة نتائج في مسيرتي

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مدرب كريستال بالاس: حققت أفضل سلسلة نتائج في مسيرتي مدرب كريستال بالاس: حققت أفضل سلسلة نتائج في مسيرتي

التحرير

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أعرب سام ألاردايس، مدرب كريستال بالاس، عن استمتاعه بأفضل سلسلة من النتائج خلال مشواره الحافل خلال قيادة فريقه الحالي، بينما يواصل الاستعداد لمحاولة إيقاف انتصارات توتنهام هوتسبير، الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف بالاس منافسه توتنهام صاحب المركز الثاني، غدا الأربعاء، وفاز فريق آلاردايس 6 مرات وتعادل مرة واحدة في آخر 8 مباريات ولا يوجد أي فريق حصد عددا أكبر من النقاط خلال هذه الفترة سوى توتنهام الذي فاز في آخر 7 مباريات.

وخلال تلك الفترة تمكن بالاس، من الفوز خارج أرضه على تشيلسي المتصدر وليفربول كما تفوق على أرضه أمام آرسنال.

ورغم ذلك لم يصل بالاس بعد إلى 40 نقطة، وهو العدد المتوقع للنجاة من الهبوط، ولذلك يشعر آلاردايس بالحذر.

وقال ألاردايس: "حققت سلسلة من أفضل النتائج خلال مشواري الطويل كمدرب في الدوري وفزت خارج الأرض على تشيلسي وليفربول وعلى أرضنا أمام أرسنال".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن نوقف انطلاقتنا ونعتقد أننا حققنا المطلوب.. من المرجح أن تكون هذه أفضل مسيرة لي كمدرب فيما يتعلق بمرحلة من ثماني مباريات ومع الأخذ في الاعتبار الفرق التي فزنا عليها".

وسيفتقد بالاس المدافع جيمس تومكنز، الذي أصيب خلال الفوز 2-1 أمام ليفربول، يوم الأحد الماضي.

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التحرير

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