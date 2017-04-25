حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أجّل كل قرار حاسم، ويتحدث هذا اليوم عن مشروع خلاّق أو عن قضية جيدة تكون باباً لدخول مشاريع مهمة جداً



عاطفياً: رومنسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديّاً ومهمّاً للمستقبل، وينعكس إيجاباً على علاقة الشريك بك



صحياً: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : اب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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