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السيسي يكشف سبب تأخر إنشاء "مدينة رفح الجديد"

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السيسي يكشف سبب تأخر إنشاء "مدينة رفح الجديد" السيسي يكشف سبب تأخر إنشاء "مدينة رفح الجديد"

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الرئيس عبدالفتاح

كتبت – سحر عزام :

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاستقرار والأمن هو مفتاح تنشيط السياحة الحقيقي في ، مشيرًا لتضرر قطاع السياحة في مصر نتيجة ضربات الإرهاب المتلاحقة خلال السنوات الماضية.

وكشف الرئيس السيسي عن إنشاء مدينة ساحلية على أرقى مستوى في شرق بورسعيد على البحر المتوسط على مساحة 35 كيلو متر، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الجديدة لم يتم تنفيذها لعدم الاستقرار.

وقال السيسي في كلمته خلال الجلسة الحوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مخاطبا أهالي سيناء: " مش حنسبكم، دي بلدنا وإنتم أهلنا، وهناك مخطط لإنشاء قرى بدوية متكاملة في سيناء وحفر آبار مياه مناسبة للزراعة والسكن، وتحتوي القرى على مطالب الحياة المتكاملة".

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.

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