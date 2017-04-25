السيسي: 10 مليار جنيه لإنشاء قرى متكاملة في سيناء.. وبدء العمل بـ"جامعة سلمان"

كتب – عبد الله قدري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الأموال التي تنفق في التنمية في شمال وجنوب سيناء، تفوق حجم الإنفاق في كل المحافظات، وذلك لتعويض المراحل السابقة.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجلسة الحوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص نحو 10 مليار جنيه لصالح إنشاء قرى متكاملة في سيناء، مؤكدًا بدء العمل في جامعة الملك سلمان بسيناء.

وأوضح الرئيس أنه يعمل على تنفيذ مطالب أهالي سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.