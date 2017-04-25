أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
زغاريد ورقص بالمزمار البلدي.. الصوفية تحتفل بالليلة الكبيرة للسيدة زينب -
شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي: 10 مليار جنيه لإنشاء قرى متكاملة في سيناء.. وبدء العمل بـ"جامعة سلمان"

Google+ Print
السيسي: 10 مليار جنيه لإنشاء قرى متكاملة في سيناء.. وبدء العمل بـ"جامعة سلمان" السيسي: 10 مليار جنيه لإنشاء قرى متكاملة في سيناء.. وبدء العمل بـ"جامعة سلمان"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب – عبد الله قدري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الأموال التي تنفق في التنمية في شمال وجنوب سيناء، تفوق حجم الإنفاق في كل المحافظات، وذلك لتعويض المراحل السابقة.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجلسة الحوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص نحو 10 مليار جنيه لصالح إنشاء قرى متكاملة في سيناء، مؤكدًا بدء العمل في جامعة الملك سلمان بسيناء.

وأوضح الرئيس أنه يعمل على تنفيذ مطالب أهالي سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

أديب: السيسي أعلن خوضه انتخابات 2018.. ويا رب يترشح ألف شخص قصاده

أديب: السيسي أعلن خوضه انتخابات 2018.. ويا رب يترشح ألف شخص قصاده

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

رد السيسي على شاب سأله "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة الجايه"

رد السيسي على شاب سأله "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة الجايه"