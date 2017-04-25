السيسي عن طلب إدراج مجاهدي سيناء بكتب التاريخ: "من سيكتب وبأي منظور"

كتبت – سحر عزام :

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هي أمر عارض وسيتم تجاوزها، مشيرًا لضرورة محاربة التعدي على الأراضي الزراعية في ضوء انخفاض المساحات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

واستجاب السيسي في كلمته في جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لطلب من أحد أهالي شمال سيناء بمشاركة شخصين أو ثلاث شخصيات من سيناء في لجنة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك لتحديد احتياجات المحافظة.

وعن طلب إدراج أبطال مجاهدين سيناء في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية، رد الرئيس السيسي قائلا: "من سيكتب وبأي صدق وبأي منظور".

وأشار الرئيس بعد ذلك لإنفاق الدولة الكثير من الأموال في التنمية في سيناء بما يفوق أي محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، وذلك لتعويض عدد سنوات إغفال التنمية خلال السنوات السابقة.​