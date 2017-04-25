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وزير الإسكان: 100 ألف وحدة بمشروع الإسكان مخصصة لإقليم القناة

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وزير الإسكان: 100 ألف وحدة بمشروع الإسكان مخصصة لإقليم القناة وزير الإسكان: 100 ألف وحدة بمشروع الإسكان مخصصة لإقليم القناة

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن مشروع الإسكان الاجتماعي خصص لإقليم قناة السويس الذي يضم 6 محافظات، ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكنية بنظم سداد تتوافق مع ظروف المواطنين.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر الوطني للإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الإسكان الاجتماعي يضم 600 ألف وحدة سكنية بينهم 530 ألف وحدة تحت التنفيذ، والباقي سيتم طرحه تباعا، لافتًا إلى أن نسبة الإسكان الاجتماعي في إقليم قناة السويس تمثل أكثر من 15% من هذا المشروع.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​

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