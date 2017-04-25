السيسي يعتذر لأهالي سيناء بسبب الفيلم الوثائقي بمؤتمر الشباب: "سقطة غير مقصودة"

كتبت - سحر عزام ومروة شوقي:

اعتذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالي منطقة سيناء، بعد تجاهل الفيلم الوثائقي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، ذكر محافظة شمال سيناء، مؤكدا أنها "سقطة غير مقصودة".

كانت شيماء مشالي، وهيّ مواطنة من شمال سيناء، استنكرت باكية تجاهل الفيلم الوثائقي الذي عرض في المؤتمر لمحافظة شمال سيناء، قائلة :"إحنا زعلنا إن الفيلم التوثيقي الذي عرض في المؤتمر اليوم لم يذكر شمال سيناء، وذكر المحافظة جاء فقط في محاربة الإرهاب في جبل الحلال، والله إحنا مش إرهاب، الإرهاب من كل المحافظات، وربنا وحده يعلم عايشين إزاي، ومحرومين من المواد التموينية".

ورد السيسي خلال كلمته في جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء قائلا :"حقك عليا متزعليش، دي سقطة كبيرة غير مقصودة، ده تاريخ، ومن ينكره جاحد، متزعليش، وأرجو إن صوتي يصل باعتذاري لأهالي سيناء".

ووجهت شيماء مشالي بعد ذلك النقد للإعلامي أحمد موسى لمطالبة ضيوف برنامجه على قناة صدى البلد بتهجير أهالي شمال سيناء لمحاربة الإرهاب قائلة: "حنروح فين يا ريس".

فرد الرئيس السيسي قائلا :"إهدي يا شيماء، إنتوا في مكانكم، الموضوع لا يحدده إلا الدولة، الدولة هي من تقدر الموقف".