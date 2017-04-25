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عبد الجواد سويلم "الشهيد الحي": الله بعث السيسي هدية لمصر

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عبد الجواد سويلم "الشهيد الحي": الله بعث السيسي هدية لمصر عبد الجواد سويلم "الشهيد الحي": الله بعث السيسي هدية لمصر

مصراوي Masrawy

عبدالجواد سويلم أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوب

كتبت – سحر عزام :
قال عبدالجواد سويلم، أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو من أطلق عليه لقب الشهيد الحي لإصابته البالغة في حرب الاستنزاف.

وأضاف سويلم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أنه "فقد خلال مشاركته في سلاح الصاعقة في فترة حرب الاستنزاف ساقيه اليمنى واليسرى ويده اليمنى وعينه اليمنى وأصر على المشاركة في حرب أكتوبر"، لافتًا إلى إن الله بعث الرئيس هدية لمصر.

وأشار البطل عبد الجواد سويلم بعد ذلك لزيارة الرئيس الراحل عبدالناصر له في المستشفى عقب إصابته في حرب الاستنزاف، مؤكدا أن الجيش المصري لديه أعظم مقاتلين وأشرف رجال.

وحرص الرئيس السيسي على تقديم التحية وتقبيل رأس أبطال تحرير سيناء، الذين تم دعوتهم لحضور المؤتمر الدوري الثالث للشباب، المنعقد الآن بمدينة الإسماعيلية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.

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