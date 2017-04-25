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فوز "موت صغير" لمحمد حسن علوان بجائزة البوكر 2017

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فوز "موت صغير" لمحمد حسن علوان بجائزة البوكر 2017 فوز "موت صغير" لمحمد حسن علوان بجائزة البوكر 2017

مصراوي Masrawy

جائزة البوكر للرواية العربية

كتبت-نسمة فرج:

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، عن فوز رواية "موت صغير" للكاتب محمد حسن علوان بجائزة البوكر للرواية العربية 2017.

جدير بالذكر أن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها العاشرة، ضمت: رواية "السبيليات" للكاتب إسماعيل فهد إسماعيل، والصادرة عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع – الكويت، رواية "زرايب العبيد" للكاتبة نجوى بن شتوان، والصادرة عن دار الساقى للنشر – ليبيا، رواية "أولاد الغيتو - اسمى آدم" للكاتب إلياس خوري عن دار الآداب – لبنان، رواية "مقتل بائع الكتب" للكاتب سعد محمد رحيم، والصادرة عن دار ومكتبة سطور – العراق، رواية "فى غرفة العنكبوت" للكاتب محمد عبد النبى، والصادرة عن دار العين – ، رواية "موت صغير" للكاتب محمد حسن علوان عن دار الساقى – .

ويحصل كل من المرشحين الـ6 في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أمريكي إضافية.

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