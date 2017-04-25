مواطنة سيناوية تبكي أمام السيسي: "والله إحنا مش إرهاب"

كتبت – سحر عزام:

طالبت شيماء مشالي، مواطنة من شمال سيناء، بالمشاركة المجتمعية من أهالي سيناء مع الجيش والشرطة من خلال اللجان الشعبية، معبرة عن استيائها من إلصاق ظاهرة الإرهاب بأهالي شمال سيناء.

وقالت مشالي في جلسة حوارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء: "إحنا زعلنا إن الفيلم التوثيقي الذي عرض في المؤتمر اليوم لم يذكر شمال سيناء، وذكر المحافظة جاء فقط في محاربة الإرهاب في جبل الحلال، والله إحنا مش إرهاب، الإرهاب من كل المحافظات، وربنا وحده يعلم عايشين إزاي، ومحرومين من المواد التموينية".

وطالبت المواطنة السيناوية الرئيس السيسي بالعمل على تيسير الإجراءات بالنسبة لأهالي شمال سيناء، مؤكدة إن الإرهاب لا يحارب إلا بالتنمية وليس فقط بالرصاص.​