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السيسي: "المصريون صامدون متماسكون صابرون"

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السيسي: "المصريون صامدون متماسكون صابرون" السيسي: "المصريون صامدون متماسكون صابرون"

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خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بالإسما

كتبت – سحر عزام :

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مؤكدا أن المرحلة الحالية التي تمر بها صعبة وإن المصريين صامدون متماسكون صابرون؟

وقال السيسي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء: "نحن نتكلم بكل صراحة وصدق، ولا نقول إلا الحقيقة، المصريين محتاجين يسمعوا من خلال كلامنا موضوعات مهمة لهم، في تحية واجبة لأهلنا في سيناء، لأنهم دفعوا كثير خلال السنين الماضية، في الستينات والسبعينات وحتى الآن، لهم كل التحية والتقدير والاعتزاز".​

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