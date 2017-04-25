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بدء جلسة حوار السيسي مع 150 شابًا من مدن القناة وسيناء

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بدء جلسة حوار السيسي مع 150 شابًا من مدن القناة وسيناء بدء جلسة حوار السيسي مع 150 شابًا من مدن القناة وسيناء

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتبت - مروة شوقي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة حوار مع 150 شابًا من مدن القناة وسيناء، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثالث الذي يعقد بالإسماعيلية، مستقبلًا أسئلتهم للرد عليها.

يعد المؤتمر هو الشهري الثالث للشباب، والذي يعقد بفندق ميركيو، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس السيسي، وكبار قيادات الدولة.

يشارك فيه 1200 شابًا وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى.

وعرض المؤتمر فيلمًا تسجيليًا بعنوان "غنوة عالسمسية" رصد بشكل كامل بطولات أبطال مدن القناة أعقبها فقرة فنية تجسد احتفالات أعياد تحرير سيناء.​

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