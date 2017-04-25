احتراق سيارة نقل محملة بـ"طفلة طوب" بعد انقلابها جنوب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

احترقت سيارة نقل محملة بـمادة "الطَّفلة"، الخاصة بمصانع الطوب، بعد انقلابها بطريق القاهرة أسوان أمام مركز إسنا، جنوب الأقصر، دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، تلقى، إخطارًا من المقدم محمد لطفي، وكيل فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت يفيد بانقلاب واحتراق السيارة رقم "5173"، نقل أسيوط، محملة بالطفلة، قادمة من أسوان وفي طريقها للقاهرة، بقيادة ياسر حسنى، 30 سنة، مقيم بصدفا بمحافظة أسيوط؛ وذلك إثر انفجار الإطار الأمامي.

انتقل النقيب أحمد شحاتة، معاون مباحث مركز شرطة إسنا، وبرفقته سيارة إطفاء، وجرى إخماد الحريق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.