السيسي عن تعديات الأراضي: «هنتحول لعشوائيات لو استمرينا»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعدي على الأراضي الزراعية ضد الدولة، ليس لدينا عدد كبيرمن الأراضي يسمح بالتعدي، مؤكدا أنه لابد من محاربة عمليات التعدي على الأراضي الزراعية لأنها ضد مصلحة الدولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، : "لو استمرينا كده كل الأرضي الزراعية هتبقى مناطق عشوائية حتى مش هتبقى مدن مخططة هتبقى عشوائية ومش هنلحق نعمل صرف صحي ولا كهرباء"

من سنتين طرحنا 10 مليار جنيه لصالح إنشاء قرى متكاملة بسيناء، والموضوع شغال وحجم الأموال التي تنفق في تنمية سيناء تفوق أي محافظات على مستوى الجمهورية بكثير، بنحاول نعوض عدد السنين التي تم فيها إهمال التنمية بمزيد من الجهد

واستكمل موجه حديثه للمسئولين بسيناء:"قولتوا انننا مستعدين للتنمية بـ 2 مليار، وساعة الجد مجبناش 200 مليون، كلنا بنسابق الزمن".