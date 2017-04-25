أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
زغاريد ورقص بالمزمار البلدي.. الصوفية تحتفل بالليلة الكبيرة للسيدة زينب -
شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي عن تعديات الأراضي: «هنتحول لعشوائيات لو استمرينا»

Google+ Print
السيسي عن تعديات الأراضي: «هنتحول لعشوائيات لو استمرينا» السيسي عن تعديات الأراضي: «هنتحول لعشوائيات لو استمرينا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن التعدي على الأراضي الزراعية ضد الدولة، ليس لدينا عدد كبيرمن الأراضي يسمح بالتعدي، مؤكدا أنه لابد من محاربة عمليات التعدي على الأراضي الزراعية لأنها ضد مصلحة الدولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، : "لو استمرينا كده كل الأرضي الزراعية هتبقى مناطق عشوائية حتى مش هتبقى مدن مخططة هتبقى عشوائية ومش هنلحق نعمل صرف صحي ولا كهرباء"

من سنتين طرحنا 10 مليار جنيه لصالح إنشاء قرى متكاملة بسيناء، والموضوع شغال وحجم الأموال التي تنفق في تنمية سيناء تفوق أي محافظات على مستوى الجمهورية بكثير، بنحاول نعوض عدد السنين التي تم فيها إهمال التنمية بمزيد من الجهد

واستكمل موجه حديثه للمسئولين بسيناء:"قولتوا انننا مستعدين للتنمية بـ 2 مليار، وساعة الجد مجبناش  200 مليون، كلنا بنسابق الزمن".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

أديب: السيسي أعلن خوضه انتخابات 2018.. ويا رب يترشح ألف شخص قصاده

أديب: السيسي أعلن خوضه انتخابات 2018.. ويا رب يترشح ألف شخص قصاده

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

رد السيسي على شاب سأله "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة الجايه"

رد السيسي على شاب سأله "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة الجايه"