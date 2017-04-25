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سيناوية تبكي: «عايزين لجان شعبية تحمينا».. والسيسي: «اهدي يا شيماء»

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سيناوية تبكي: «عايزين لجان شعبية تحمينا».. والسيسي: «اهدي يا شيماء» سيناوية تبكي: «عايزين لجان شعبية تحمينا».. والسيسي: «اهدي يا شيماء»

التحرير

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بكت إحدى سيدات سيناء، بسبب عدم ذكر أم شمال سيناء في التقرير الذي تم عرضه عن المحافظات التي تواجه الإرهاب، :"اتكلمتوا عن الإسماعيلية ومحدش قال شمال سيناء يا ريس، احنا بنموت وطالع عنينا".

وتابعت السيدة خلال كلمتها بمؤتمر الشباب الوطني بالإسماعيلية،: «احنا محرومين من المواد التموينية، وربنا يعلم إحنا عايشين إزاي، بنقعد باليوم واليومين عشان نعدي، محدش حاسس بينا ولا عارف حاجة عننا».

وتابع: «بندخل مواد البناء بصعوبة رغم أوامر المخابرات، محتاجين تسهيلات لحياتنا يا ريس، مش هنحارب الأرهاب إلا بالتنمية، وبلاش تتكلموا عن شمال سيناء أنهم إرهابيين احنا من الشعب وتعبانين، ومحتاجين لجان شعبية في كل شوارع العريش».

واستكملت:«كل اللي بيتكلم بيطالبوا بإخلاء سيناء هنروح فين يا ريس؟»، فرد ، :«أهدي يا شيماء، مش هتروحوا في مكان، الدولة اللي بتقدر موقفكم».

وتابع الرئيس :«حقك علي أنا ، انتوا على رأسنا وليكوا تاريخكم واللي ينكروا هيبقى جاحد، لو فيه سقطة في الإعلام متجوش على ، ساعات رد الفعل بيقى مختلف، أنا مش بدافع عن الإعلام بس بلاش تفهموه غلط محدش يقدر يسئ لكم».

واستكمل:«لو عايزين نخلي سيناء كنا عملنا الكلام ده من زمان، طولوا بالكوا على مصر ومش كل حاجة تاخدوها على أعصابكم».

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التحرير

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