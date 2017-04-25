سيناوي للرئيس: «الإعلام بيتكلم عننا وحش خلي التاريخ يرد»

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طالب أحد أهالي سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوضيح دور المجاهدين بسيناء بكتب التاريخ حتى يعلم الشعب المصري قيمتهم.

واستنكر، خلال حديثه للرئيس بمؤتمر الشباب الوطني، تعامل وسائل الإعلام الخاصة مع المجاهدين في سيناء "بيتكلموا عننا وحش ومحدش عارف قيمتنا يا ريس".

يشارك بالمؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، وشباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.