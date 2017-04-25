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رئيس عمليات حرب 73: الدولة تستهتر بسيناء .. ولا توجد إرادة لتنميتها

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رئيس عمليات حرب 73: الدولة تستهتر بسيناء .. ولا توجد إرادة لتنميتها رئيس عمليات حرب 73: الدولة تستهتر بسيناء .. ولا توجد إرادة لتنميتها

التحرير

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قال رئيس هيئة العمليات العسكرية في حرب أكتوبر اللواء عبد المنعم سعيد، إن تعمير سيناء كان سيجعلنا بغنى كامل عن محاربة الإرهاب، موضحًا أنه عندما كان محافظا لسيناء كان هناك خطة للتنمية لشبه الجزيرة بمبلغ 120 مليون جنيه وذلك في بداية التسعينيات.

أضاف سعيد، خلال ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «تِن»، أن عجز التمويل كان أحد أسباب عدم استكمال مخطط التنمية بسيناء، لافتًا أن كان هناك استهتار من الدولة بسيناء وكانت ليس لديها بعد استراتيجي للمنطقة.

وتابع أنه لا توجد إرادة أو تمويل حقيقي في سيناء لحدوث طفرة تنمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت تلجأ لرجال الأعمال في تنمية سيناء، بتنفيذ قرى سياحية ومنتجعات، وكان هناك استجابات سريعة من بعضهم، مطالبًا المسئولين بسرعة تنفيذ مخططات التنمية الخاصة بسيناء.

أشار إلى أن إعترفت بإسرائيل كدولة، وهناك علاقات سياسية بين البلدين، موضحًا أنه غير موافق على تقسيم سيناء إلى ثلاثة محافظات، لأن بها تعداد سكاني ضعيف جدًا لا يسمح بذلك، مشدّدًا على أنه يجب على الشباب أن يطالبوا بعقد مؤتمر شباب لهم في سيناء، وأن يكون الرئيس عبد الفتاح متواجد به.

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التحرير

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