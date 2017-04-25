السيسي لفتاة تطالب بتحسين الخدمات: اصبروا على بلدكم

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خاطبت طالبة بهندسة البترول جامعة السويس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة «إحنا بنعاني من سوء خدمات في السويس بكل أنواعها.. إحنا عايزين حل».

فيما رد السيسي، خلال عقد جلسة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني بمحافظة الإسماعيلية، قائلا «ده صحيح.. كل حاجة صعبة.. بس اصبروا على بلدكم، إحنا مرينا بـ6 سنوات صعبة جدا على مصر».

يشارك بالمؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، وشباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.