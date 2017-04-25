رئيس هيئة العمليات بحرب أكتوبر: «إهمال سيناء سبب الإرهاب فيها»

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قال اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة العمليات العسكرية في حرب أكتوبر، مساء الثلاثاء، إن العقيدة العسكرية للجيش المصري تتلخص في عبارة «مصر أولًا».

أَضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه «كانت بداية تنفيذ خطة تحرير سيناء هو البدأ بالعمل العسكري ثم تم الاستكمال بالعمل السياسي والقضائي»، لافتًا أن فيديوهات الإخوان المفبركة للجيش المصري هي حرب نفسية يقوموا بها لإحباط المجندين والظباط ونشر الشائعات في الدولة.

أوضح أن الدولة المصرية قامت بإهمال سيناء بعد استعادتها من العدو المغتصب لها، مشيرًا إلى أن لم يحدث أي شيء في سيناء حتى الآن سوى تنمية في الأطراف فقط.

تابع أن سيناء تشغل 6% من مساحة مصر، وبها ثروات عديدة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، موضحًا أن سبب مطمع الغرب في سيناء هو إهمال مصر لها، مشدّدًا على أن غياب التنمية في سيناء قام بفتح فرص عديدة للإرهاب أن يستوطنها.