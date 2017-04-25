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فيديو.. الشهيد الحي: «عبد الناصر السادات ومبارك كرموني بس السيسي مذاقه خاص»

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فيديو.. الشهيد الحي: «عبد الناصر السادات ومبارك كرموني بس السيسي مذاقه خاص» فيديو.. الشهيد الحي: «عبد الناصر السادات ومبارك كرموني بس السيسي مذاقه خاص»

التحرير

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قال عبد الجواد محمد مسعد سويلم، صاحب لقب "الشهيد الحي" الحاصل على ثلاثة أنواط للشجاعة، إنه حصل على هذا اللقب بعد ضربه بصاروخ إسرائيلى.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "تكريم شرف لي، فهو رجل عظيم ذو خلق، تم تكرمي من السادات وعبد الناصر ومبارك ولكن السيسي له مذاق خاص عنهم".

وتابع:"لازم نشكر ربنا أنه بعتلنا السيسي لمصر عشان ينقذها، موضحا أن الراحل أنور السادات هو من أطلق عليه لقب الشهيد الحي، بسبب إصابته البالغة".

واستكمل: "كان في قنبلة تسببت في إصابات بالغة في القدم والرأس والعين ولم أمت بعد كل هذا.. وأحد زملائي شالني مسافة 10 كيلو متر بأرض المعركة.. وأشكر زملائي المقاتلين".


 

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التحرير

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