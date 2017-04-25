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«صقر السويس» يطالب السيسي برعاية الفدائيين.. والرئيس: «ربنا يسهل»

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«صقر السويس» يطالب السيسي برعاية الفدائيين.. والرئيس: «ربنا يسهل» «صقر السويس» يطالب السيسي برعاية الفدائيين.. والرئيس: «ربنا يسهل»

التحرير

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قال عبد المنعم قناوي، احد أبطال حرب أكتوبر، إنه طلب من الرئيس عبد الفتاح ، خلال مصافحته له في افتتاحية مؤتمر الحوار الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية بمراعاة وضع الفدائين بمنظمة سيناء، وتوفير احتياجاتهم، مضيفا أن الرئيس رد عليه «ربنا يسهل وعنيه لكل فدائي ولكل بطل».

وأضاف عبدالمنعم لـ"التحرير"، إنه قال للرئيس «ربنا يعينك ويقويك في المرحلة الحالية التي تحتاج تكاتف من جميع فئات المجتمع المصري في مواجهة قوى الشر».

وأشار قناوي إلى أنه من أبطال حرب أكتوبر وملقب بـ«صقر السويس»، بعدما أنقذ مقر قيادة الجيش الثالث من تدميره في أثناء الحرب بعد حادث ثغرة الدفرسوار، إذ كان بصحبة دليل أعرابي يساعده فى جمع معلومات عن مدينة السويس وداخل دروب جبل عتاقة، وتمكن من اكتشاف موقع إسرائيلى سرى يوجد به أربعة جنود يرصدون مقر الجيش الثالث.

وأفاد بأنه صوّر الموقع وقدم الأفلام للقيادة فى مقر الجيش الثالث، وبمجرد دخوله قابل اللواء المرحوم عبد المنعم واصل، فقرر نقل مقر قيادة الجيش الثالث إلى موقع آخر، وبالفعل شن الإسرائيليون هجوما كثيفا على الموقع بعد مغادرته، وتم إنقاذ القيادة من كارثة محققة.

ولفت إلى أنه يعمل حاليًا سائقًا على سيارة ميكروباص، يوصل من خلالها طلاب السويس إلى مدارسهم، ودائما ما يحكي لهم عن بطولات آبائهم وأجدادهم الذين نجحوا فى تحرير الوطن.

 

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التحرير

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