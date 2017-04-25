فيديو| عبد الحفيظ: نتابع هؤلاء اللاعبين.. و«مش أي حد ييجي الأهلي»

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أكثر ما يميز ناديه في تاريخه، أنه يستغل الفرصة عندما تأتي له، مؤكدًًا احترام جميع الفرق من بداية الموسم لنهايته، للوصل للبطولة.

وأشار عبد الحفيظ، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، إلى أن الأهلي تحكم في زمام الأمور بمباراة طنطا أمس، لكن التقدم بهدف واحد كان غير مطمئنًا لأن كرة القدم غير مضمونة.

وأكد، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا من أهداف الفريق الرئيسية، مشددًا أن المنافسة بها صعبة، خاصة أن جميع الفرق أبطال في بلادها ويجب احترامها.

وتابع، أن نظام البطولة المختلف هذه المرة، جعل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يتمهل أكثر فيما يخص ضم عناصر جديد للقائمة الإفريقية.

واستكمل، «الأهلي اعتاد على ضغط المباريات للمشاركة في أكثر من بطولة، إلى جانب التوقفات الخاصة بالمنتخبات»

وعن تفاوض النادي مع بعض اللاعبين، أكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن هناك لاعبون يتابعهم الجهاز الفني بالفعل، مثل محمود علاء، وأحمد دويدار، ومحمد عنتر، لكن اتمام التعاقد معهم سيكون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معلقًا «نتابعهم جيدًا، كما نتابع غيرهم بدقة، لأن مش أى حد يلعب في الأهلي».