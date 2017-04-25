أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
زغاريد ورقص بالمزمار البلدي.. الصوفية تحتفل بالليلة الكبيرة للسيدة زينب -
شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| عبد الحفيظ: نتابع هؤلاء اللاعبين.. و«مش أي حد ييجي الأهلي»

Google+ Print
فيديو| عبد الحفيظ: نتابع هؤلاء اللاعبين.. و«مش أي حد ييجي الأهلي» فيديو| عبد الحفيظ: نتابع هؤلاء اللاعبين.. و«مش أي حد ييجي الأهلي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أكثر ما يميز ناديه في تاريخه، أنه يستغل الفرصة عندما تأتي له، مؤكدًًا احترام جميع الفرق من بداية الموسم لنهايته، للوصل للبطولة.

وأشار عبد الحفيظ، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة on sport، إلى أن الأهلي تحكم في زمام الأمور بمباراة طنطا أمس، لكن التقدم بهدف واحد كان غير مطمئنًا لأن كرة القدم غير مضمونة. 

وأكد، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا من أهداف الفريق الرئيسية، مشددًا أن المنافسة بها صعبة، خاصة أن جميع الفرق أبطال في بلادها ويجب احترامها.

وتابع، أن نظام البطولة المختلف هذه المرة، جعل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يتمهل أكثر فيما يخص ضم عناصر جديد للقائمة الإفريقية.

واستكمل، «الأهلي اعتاد على ضغط المباريات للمشاركة في أكثر من بطولة، إلى جانب التوقفات الخاصة بالمنتخبات» 

وعن تفاوض النادي مع بعض اللاعبين، أكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن هناك لاعبون يتابعهم الجهاز الفني بالفعل، مثل محمود علاء، وأحمد دويدار، ومحمد عنتر، لكن اتمام التعاقد معهم سيكون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معلقًا «نتابعهم جيدًا، كما نتابع غيرهم بدقة، لأن مش أى حد يلعب في الأهلي».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. العجاتي: الأزهر غير قادر على مواجهة التطرف وبحاجة للتطوير

فيديو.. العجاتي: الأزهر غير قادر على مواجهة التطرف وبحاجة للتطوير

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب

بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب