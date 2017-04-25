بديلا للعين.. الإمارات تقترح مشاركة الوحدة في البطولة العربية

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تلقى مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير تركي بن خالد، ترشيحًا من الاتحاد الإماراتي، لدخول نادى الوحدة بديًلا لنادى العين الذى تم استبعاده رسميًا من بطولة دوري أبطال العرب.

يذكر أن الأندية التي ستُشارك في البطولة هى الأهلي والزمالك، والهلال والنصر، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والترجي التونسي، والفتح المغربي، بالإضافة إلى فريقٍ جزائري، ويبقى مقعدان يُحددان بمباراتين فاصلتين، الأولى بين المريخ السوداني وبطل موريتانا والثانية بين العهد اللبناني وفنجاء العماني.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى مصر في الفترة بين 22 يوليو حتى 66 أغسطس المقبل، وستقسم الفرق الـ 12 حسب القرعة التي ستُقام في مايو المقبل، إلى 3 مجموعات يصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني للمُشاركة في نصف النهائي مباشرةً.