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اختفاء أول امرأة "عمدة" بالشرقية.. وشقيقها: المشايخ أكدوا تعرضها للسحر

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اختفاء أول امرأة "عمدة" بالشرقية.. وشقيقها: المشايخ أكدوا تعرضها للسحر اختفاء أول امرأة "عمدة" بالشرقية.. وشقيقها: المشايخ أكدوا تعرضها للسحر

مصراوي Masrawy

ناهد لاشين عمدة حانوت

الشرقية - فاطمة الديب:

حررت أسرة "ناهد لاشين"، أول سيدة تتولى منصب العمودية في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، محضرًا بمركز شرطة كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ قرابة الشهر، فيما أشار شقيقها إلى تعرض شقيقته لـ "أعمال سحر" قبيل اختفائها.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ الشهر، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

من جانبه، قال "صلاح لاشين" شقيق العمدة "ناهد"، إن شقيقته بدت عليها تصرفات غير متزنة خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن أسرتها عرضتها على عدد كبير من المشايخ، «الذين أكدوا تعرضها لأعمال سحر"، مناشدًا أجهزة الأمن بتكثيف جهود البحث عنها.

يذكر أن ناهد لاشين أول سيدة تترشح لمقعد العمودية في محافظة الشرقية، منذ 3 أعوام.

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