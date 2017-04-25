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«فيرير» يغادر بطولة برشلونة للتنس

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«فيرير» يغادر بطولة برشلونة للتنس «فيرير» يغادر بطولة برشلونة للتنس

التحرير

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غادر الإسباني ديفيد فيرير، بطولة جودو المفتوحة للتنس، التي تحتضنها مدينة برشلونة، بالسقوط على يد نظيره الجنوب إفريقي، كيفن أندرسون، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

ولم يستطع الإسباني أن يصمد أكثر من ساعة و6 دقائق قبل أن يسقط أمام أندرسون، وبهذه النتيجة، يتأهل المصنف الـ66 عالميا لثمن النهائي ليضرب موعدًا مع إسباني آخر وهو حامل لقب البطولة في 9 مناسبات، رافائيل نادال.

وقال فيرير "لا أعلم متى سيتغير الوضع الحالي وإذا ما كنت سأعود للفوز مجددًا واكتساب مزيد من الثقة، الانطباعات تبقى ما هي".

وتابع فيرير، الذي هبط للتصنيف رقم 32 على العالم بعدما حقق الفوز في 3 مباريات فقط منذ بداية الموسم "قطعت العديد من الكيلومترات، ولم يصبح بإمكاني الاستشفاء مثل الماضي، ولم أعد بدنيًا كما كنت، الآن يجب علي التدريب بطريقة مختلفة".

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التحرير

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