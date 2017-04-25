تعرف على مدة غياب «راموس» بعد طرده في الكلاسيكو

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مدة إيقاف سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن تلقى بطاقة حمراء في الكلاسيكو، الأحد الماضي، أمام برشلونة.

ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي"، فإن لجنة المسابقات أوقفت قائد ريال مدريد لمباراة واحدة، عقب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها بعد تدخل قوي على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ريال مدريد قدم استئنافًا على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها راموس، وحاول النادي الملكي أن يتم إلغاء الطرد مستخدمًا شريط فيديو يظهر أن المدافع لم يلمس قدم النجم الأرجنتيني، وأن البطاقة الحمراء كان مبالغا فيها من طرف الحكم.

وحسب الإذاعة الإسبانية، فمن المحتمل أن يلجأ ريال مدريد إلى لجنة الاستئناف بعد رفض لجنة المسابقات إلغاء الطرد، وذلك في محاولة لمشاركته أمام ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب ريازور في مواجهة مصيرية لرجال زين الدين زيدان.

ومن جهة أخرى، فإن لجنة المسابقات لم تقم بتحليل إشارة راموس لبيكيه بعد طرده، حيث كان روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة قد طالب بأن يعاقب قائد الميرنجي، كما كان الحال مع البرازيلي نيمار والذي صفق للحكم بعد طرده أمام مالاجا.