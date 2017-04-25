أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
زغاريد ورقص بالمزمار البلدي.. الصوفية تحتفل بالليلة الكبيرة للسيدة زينب -
شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تعرف على مدة غياب «راموس» بعد طرده في الكلاسيكو

Google+ Print
تعرف على مدة غياب «راموس» بعد طرده في الكلاسيكو تعرف على مدة غياب «راموس» بعد طرده في الكلاسيكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مدة إيقاف سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن تلقى بطاقة حمراء في الكلاسيكو، الأحد الماضي، أمام برشلونة.

ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي"، فإن لجنة المسابقات أوقفت قائد ريال مدريد لمباراة واحدة، عقب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها بعد تدخل قوي على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ريال مدريد قدم استئنافًا على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها راموس، وحاول النادي الملكي أن يتم إلغاء الطرد مستخدمًا شريط يظهر أن المدافع لم يلمس قدم النجم الأرجنتيني، وأن البطاقة الحمراء كان مبالغا فيها من طرف الحكم.

وحسب الإذاعة  الإسبانية، فمن المحتمل أن يلجأ ريال مدريد إلى لجنة الاستئناف بعد رفض لجنة المسابقات إلغاء الطرد، وذلك في محاولة لمشاركته أمام ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب ريازور في مواجهة مصيرية لرجال زين الدين زيدان.

ومن جهة أخرى، فإن لجنة المسابقات لم تقم بتحليل إشارة راموس لبيكيه بعد طرده، حيث كان روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة قد طالب بأن يعاقب قائد الميرنجي، كما كان الحال مع البرازيلي نيمار والذي صفق للحكم بعد طرده أمام مالاجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. العجاتي: الأزهر غير قادر على مواجهة التطرف وبحاجة للتطوير

فيديو.. العجاتي: الأزهر غير قادر على مواجهة التطرف وبحاجة للتطوير

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب

بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب