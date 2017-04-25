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بعد ما نشره "مصراوي".. "الصور" تُكذب بيان "ديوان الإسماعيلية" عن رفع القمامة

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مصراوي Masrawy

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انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (2)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (2)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (3)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (3)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (4)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (4)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (5)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (5)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (6)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (6)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (7)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (7)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (9)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (9)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (8)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (8)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (10)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (10)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيليةانتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (13)انتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية (13)

انتشار أكوام القمامة بالإسماعيليةانتشار أكوام القمامة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
على الرغم من صدور بيان رسمي من إدارة إعلام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، يؤكد أنه في الساعات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، واستضافة المحافظة للمؤتمر الوطني الثالث للشباب، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح ، خلال الفترة من 25 إلى 27 من أبريل الجاري، برفع القمامة والمخلفات والنظافة العامة بالمدينة.

رصد "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، بقاء الوضع كما هو عليه داخل ذات الأماكن والشوارع الرئيسية، والتي جرى نشر تقرير مصور عن انتشار أكوام القمامة بها، أمس الاثنين، وإخفائها وراء سواتر من الطوب الأحمر والفراشات.

وقال البيان: "إن اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع المناطق أسوة بما نُفّذ من أعمال النظافة بالطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا على استمرار حالة الاستنفار من جميع الأجهزة لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع الداخلية والفرعية".

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء انتشروا بأجهزتهم ومعداتهم في مناطق تجمعات وبؤر القمامة، للعمل على رفعها وتطهيرها، واستمر العمل طوال الليل وحتى الصباح.

وفي جولة اليوم بنفس الشوارع، تبين استمرار وجود القمامة بها، ورصد "مصراوي" انتشارها بشارع أهل الصفا أرض الجمعيات، خلف فراشة أرض المزادات بالطريق الدائري، وكذلك خلف التأمين الصحي، وأمام إحدى المدارس المجاورة، وأمام مدرسة الفاروق عمر الابتدائية، والشارع المؤدي لمدرسة الزهور بنات وبأرض الجمعيات بالشارع المؤدي لسوبر ماركت الدنيا بخير، وبجوار نقابة التجاريين، وبداخل أرض الجمعيات قبل المدرسة المعمارية، وأمام أبراج الفردوس، وأمام عمارات الدخان بشارع الصفا.

من جهتها، أكدت "أروى نجم"، محامية، من سكان أرض الجمعيات، أن الوضع يزداد سوءًا لعدم تطبيق منظومة النظافة كما يجب، حيث انتشرت أكوام القمامة بالشوارع الجانبية والرئيسية، وعلى الرغم من لجوء الأهالي بتلك المناطق لشركات نظافة خاصة، إلا أنهم واجهوا عدم انتظامهم في رفع القمامة.

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مصراوي Masrawy

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