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وزير الخارجية الألماني: إلغاء نتنياهو لقاءه معي "ليس كارثة"

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وزير الخارجية الألماني: إلغاء نتنياهو لقاءه معي "ليس كارثة" وزير الخارجية الألماني: إلغاء نتنياهو لقاءه معي "ليس كارثة"

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وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

القدس - (د ب أ):

أرجع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أسباب إلغاء رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلة معه إلى دوافع تتعلق بالسياسة الداخلية في إسرائيل، وأكد أن إلغاء المقابلة " ليس كارثة".

وقال جابريل، اليوم الثلاثاء، في القدس:"أعتقد أننا لا ينبغي لنا الآن أن نكون كرة لعب في يد السياسة الداخلية لإسرائيل".

وتابع:" علاقتي بإسرائيل وعلاقة ألمانيا بإسرائيل لن تتغير، بسبب ذلك بأي شكل".

ويأتي إلغاء المقابلة قبيل انعقادها، على خلفية خطط جابريل إجراء محادثات مع ممثلي منظمات حقوقية ناقدة للحكومة الإسرائيلية.

وكان نتنياهو ألمح خلال الأيام الماضية أنه غير موافق على لقاء جابريل بهذه المنظمات.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس الإثنين، أن نتنياهو يدرس إلغاء محادثاته مع جابريل، بسبب خطط الأخير للقاء منظمات يسارية إسرائيلية ناقدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

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